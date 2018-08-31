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Kırgızistan'dan TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a devlet nişanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:02 | Son Güncelleme

Kırgızistan'dan TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a devlet nişanı

BİŞKEK (AA) - Türk kültürünü yaşatma ve gelecek nesillere aktarma misyonunu üstlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Kırgızistan tarafından Danaker Devlet Nişanı'na layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'a Danaker Devlet Nişanı verilmesini öngören kararı imzaladığı belirtildi.

Kaseinov'un Kırgız Cumhuriyeti ve Türk dili konuşan ülkeler arasında kültürel bağlar ile dostluğun geliştirilmesine yaptığı katkılarından dolayı ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Danaker Devlet Nişanı, 1999'dan bu yana halklar arasında barış, dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunanlara veriliyor.

Kaseinov, 2008'den bu yana TÜRKSOY genel sekreterliği görevini yürütüyor.

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