HABER

Kırgızistan'ı 2018'de 1 milyon 400 bin yabancı turist ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:06 | Son Güncelleme

Kırgızistan'ı 2018'de 1 milyon 400 bin yabancı turist ziyaret etti

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ı geçen yıl 1 milyon 400 bin yabancı turist ziyaret etti.

Milli İstatistik Kurumu, 2018 yılında Kırgızistan'a gelen yabancı turist sayısına ilişkin son verileri açıkladı.

Açıklamada, verilerin bir önceki seneye göre değişiklik göstermediği, ülkeyi geçen yıl da 1 milyon 400 bin yabancı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Kırgızistan'ın turizm gelirlerinin gayri safi milli hasıla içindeki payının yüzde 5 olduğu, bunun da 420 milyon 290 bin dolara tekabül ettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu dönemde turistlere 486 tesiste konaklama ve servis hizmetinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 1 milyon yabancı turistin ülkenin kuzeyinde tatil merkezi olarak anılan Issık Bölgesi'ni tercih ettiği vurgulandı.

Öte yandan, Kırgızistan Sınır Devlet Hizmetleri, geçen yıl ülkeye çoğunluğu Kazakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan olmak üzere 7 milyondan fazla ziyaretçi girişinin olduğunu açıkladı.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Otizmli oğlu için atölye açtıOtizmli oğlu için atölye açtı
Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Öztek: “Azerbaycan Türklerinin acılarını paylaşıyoruz”Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Öztek: “Azerbaycan Türklerinin acılarını paylaşıyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan turist sayısı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

Mevlana diyarının 'incisi' Dokuzun Hanı

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

Yaşı, mesleği ile yarışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.