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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, baharın gelişiyle lalelerle renklendirildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, baharın gelişiyle lalelerle renklendirildi. Şehir, birbirinden güzel 18 çeşitteki 193 bin laleyle süslendi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, baharı lalelerle karşıladı. Şehir, 18 farklı çeşitte toplam 193 bin laleyle süslendirildi. Laleleri gören Bişkekliler, sevdikleriyle fotoğraf çekip, bu anı ölümsüzleştiriyor. Şehir sakini Gülzat, baharı çok sevdiğini ve çiçeklerin göz kamaştırdığını dile getirdi. Kendisinin de kardeşleriyle birlikte fotoğraf çekmek için gezmeye çıktığını söyledi.
Bişkek Belediyesi, Kurmancan Datka Anıtı yanına, Kırgız Devlet Filarmonisi önüne, şehrin parklarına, meydan ve caddelerine laleler dikildiğini açıkladı.
Öte yandan Bişkek Belediyesinden yapılan açıklamada, lalelerin çiçeklenmesi tamamlandıktan sonra kazılıp kurutulacağı ve sonbaharda tekrar dikileceği kaydedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi
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