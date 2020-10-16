Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ceenbekov'un istifası sonrası OHAL kaldırıldı

Kırgızistan Parlamentosu, 4 Ekim'deki tartışmalı genel seçimin ardından düzenlenen protesto gösterileri sonrası geçen hafta başkent Bişkek'te ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Karar, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını duyurmasından bir gün sonra alındı.

Yeni Başbakan Sadir Caparov ise kendisini Cumhurbaşkanı Vekili ilan etti.

Caparov, Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin, Ceenbekov'un istifa tarihinden itibaren 90 gün içinde yapılması gerektiğini söyledi.

"Asla yasanın ötesine geçmeyeceğiz" diyen Caparov, önümüzdeki hafta cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman yapılacağını duyuracaklarını açıkladı.

Eski Başbakan Kulov: Caparov istifa ettirildi

Eski Kırgızistan Başbakanı Feliks Kulov ise Facebook sayfasında cumhurbaşkanının "gönüllü istifa veya savaş" arasında bir ikileme düşürüldüğünden emin olduğunu yazdı.

Kulov, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ve işte dramatik bir haber: Başkan aniden fikrini değiştirir ve beklenmedik bir şekilde istifasını sunar. Burada tek bir sonuç var: Bazı güçler (bu güçlerin kimler olduğu er ya da geç netleşecektir) zorla iktidarı ele geçirmek için ve cumhurbaşkanını bir ikileme sürükledi: Gönüllü istifa veya savaş."