Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te hava kirliliği artıyor

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te havanın soğumasıyla birlikte hava kirliliği giderek artıyor. Asya Kalkınma Bankası (ADB), başkent Bişkek’teki hava kirliliğinin çözümüne yardımcı olmak adına Kırgızistan’a 50 adet hava kalitesi ölçüm cihazı bağışladı.

Ekolojik durumun gün geçtikçe kötüleştiği başkent Bişkek, geçen yılın Kasım ayı sonunda IQAir firmasının yayınladığı verilere göre dünyanın en kirli şehirlerinin arasında yer almıştı. Bişkek’teki hava kirliliğinin seviyesi günümüzde de artmaya devam ederken, Bişkek İl Meclisi Milletvekilleri, Bişkek Belediyesine 1 Mart 2021’e kadar başkentte çevresel durum ve sisle mücadele konusunda konsept geliştirme talimatı verdi. Anlık hava durumu ve hava kirliliği verilerini sunan IQAir firmasının AirVisual uygulamasına ait son verilerinde, başkent Bişkek’teki hava kirliliği değerlerinin 168 US AQI seviyesine ulaştığı ve hassas gruplar için sağlıksız olduğu belirtiliyor.

Aktivistler ise hava kirliliğine en çok, eski model otomobillerin ve düşük kaliteli yakıt ve kömür kullanımının yanı sıra Kırgızistan’ın en büyük termik santrali Bişkek Merkezi Isıtma Kurumu’nun neden olduğunu iddia ediyor.