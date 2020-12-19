HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te hava kirliliği artıyor

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te hava kirliliği artıyor

19.12.2020 23:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te havanın soğumasıyla birlikte hava kirliliği giderek artıyor.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te havanın soğumasıyla birlikte hava kirliliği giderek artıyor. Asya Kalkınma Bankası (ADB), başkent Bişkek’teki hava kirliliğinin çözümüne yardımcı olmak adına Kırgızistan’a 50 adet hava kalitesi ölçüm cihazı bağışladı.
Ekolojik durumun gün geçtikçe kötüleştiği başkent Bişkek, geçen yılın Kasım ayı sonunda IQAir firmasının yayınladığı verilere göre dünyanın en kirli şehirlerinin arasında yer almıştı. Bişkek’teki hava kirliliğinin seviyesi günümüzde de artmaya devam ederken, Bişkek İl Meclisi Milletvekilleri, Bişkek Belediyesine 1 Mart 2021’e kadar başkentte çevresel durum ve sisle mücadele konusunda konsept geliştirme talimatı verdi. Anlık hava durumu ve hava kirliliği verilerini sunan IQAir firmasının AirVisual uygulamasına ait son verilerinde, başkent Bişkek’teki hava kirliliği değerlerinin 168 US AQI seviyesine ulaştığı ve hassas gruplar için sağlıksız olduğu belirtiliyor.
Aktivistler ise hava kirliliğine en çok, eski model otomobillerin ve düşük kaliteli yakıt ve kömür kullanımının yanı sıra Kırgızistan’ın en büyük termik santrali Bişkek Merkezi Isıtma Kurumu’nun neden olduğunu iddia ediyor.

ADB’den Kırgızistan’a 50 adet hava kalitesi cihazı
ADB, başkent Bişkek’teki bu sorunun çözümüne yardımcı olmak adına Kırgızistan’a 50 adet hava kalitesi ölçüm cihazı bağışladı. Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ADB tarafından Acil Durumlar Bakanlığı Hidrometeoroloji Ajansına hava kalitesi ölçüm cihazı teslim töreni düzenlendi. Törene, ADB’nin Bişkek Temsilciliği Direktörü Candice McDeigan, Kırgızistan Başbakanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Uran Ahmetov, Almatı-Bişkek Ekonomik Koridoru Alt Komitesi Eş Başkanı Sultan Ahmatov ve Acil Durumlar Bakanlığı Hidrometeoroloji Ajansı Direktörü Nurtemir Murzabekov katıldı.
Kırgızistan Devleti Hidrometeoroloji Hava Kirliliğini Gözlem Daire Başkanı Begaim Alipova, 2020-2023 yıllarında Bişkek’te, Çüy bölgesine bağlı Alamüdün ve Sokuluk ilçelerinde “Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Kapsamlı Tedbirler Planını” uygulamak üzere, Almatı-Bişkek Ekonomik Koridoru’nun desteklenmesi çerçevesinde Asya Kalkınma Bankası ile İşbirliği Mutabakatı imzalandığını belirtti. Söz konusu mutabakat kapsamında, yıl sonuna kadar Bişkek ve yakınlardaki illerde 50 Clarity NODE S cihazının kurulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
89 milyon TL’yi aşan ikramiye! Şanslı numaralar belli oldu89 milyon TL’yi aşan ikramiye! Şanslı numaralar belli oldu
17 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!17 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar

Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Korkutan koronavirüs açıklaması: Daha hızlı yayılıyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: Daha hızlı yayılıyor

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe

CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Adana'da kuyu açarken göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Silivri'de park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

19 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar

89 milyon TL’yi aşan ikramiye! Şanslı numaralar belli oldu

Gaziantep’te hastanedeki patlamada can kaybı 10'a yükseldi

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

Trafik cezası yiyince yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

TBMM'den 'kitle imha silahları' kararı

TBMM'den 'kitle imha silahları' kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.