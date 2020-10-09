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Kırgızistan’ın Başkentinde Olağanüstü Hal İlanı

09.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da geçen hafta yapılan seçimlere itiraz eden muhalif ve iktidarı destekleyen gruplar arasında çıkan çatışmaları durdurmak için başkentte olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan’ın Başkentinde Olağanüstü Hal İlanı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceebekov başkent Bişkek’te olağanüstü hal ilan etti, orduya devreye girerek rakip siyasi gruplar arasındaki şiddet olaylarını sonlandırma talimatı verdi. Kırgızistan’da genel seçimler sonrası başlayan hükümet karşıtı protestolarla siyasi kriz giderek derinleşmiş, rakip siyasi gruplar arasındaki şiddet olayları son bir haftada tırmanmıştı.

Reuters haber ajansı muhabiri başkent Bişkek sokaklarında silah sesleri duyulduğunu, karşıt grupların birbirlerine taş ve pet şişe fırlattığını, yer yer kavgalar yaşandığını bildirdi. Muhalif bir politikacının da çıkan olaylarda yaralandığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un ofisinden yapılan açıklamada Cuma akşamı 20:00’da yürürlüğe girecek olağanüstü hal süresince boyunca güvenlik önlemlerinin arttırılarak sokağa çıkma yasağı da uygulanacağı bildirildi. Olağanüstü hal uygulaması 21 Ekim sabah 8:00’da sona erecek.

Yapılan açıklamada askerlere şiddet olaylarını bastırarak silahlı çatışmaları önleme ve durumu kontrol altına alma emri verildiği bildirildi ancak kaç askerin görev yapacağı belirtilmedi.

Kırgızistan’da geçen hafta sonu yapılan parlamento seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla sonucu tanımayan muhalif grupların başkentte başlattığı protestolar devam ediyordu.
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cuma günü erken saatlerde başbakan ve bakanları görevden almış ve yeni bir kabine oluşturulması halinde istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Eski Kırgızistan cumhurbaşkanına suikast girişimi iddiası

Öte yandan Reuters haber ajansında Kırgızistan eski cumhurbaşkanı Almazbek Ambayev’e suikast girişiminde bulunulduğu iddiası yer aldı. Rusya RIA haber ajansına dayandırılan iddiada Ambayev’i taşıyan araca düzenlenen suikast girişiminde yaralanan olmadı.

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