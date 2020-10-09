Kırgızistan’ın Başkentinde Olağanüstü Hal İlanı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceebekov başkent Bişkek’te olağanüstü hal ilan etti, orduya devreye girerek rakip siyasi gruplar arasındaki şiddet olaylarını sonlandırma talimatı verdi. Kırgızistan’da genel seçimler sonrası başlayan hükümet karşıtı protestolarla siyasi kriz giderek derinleşmiş, rakip siyasi gruplar arasındaki şiddet olayları son bir haftada tırmanmıştı.

Reuters haber ajansı muhabiri başkent Bişkek sokaklarında silah sesleri duyulduğunu, karşıt grupların birbirlerine taş ve pet şişe fırlattığını, yer yer kavgalar yaşandığını bildirdi. Muhalif bir politikacının da çıkan olaylarda yaralandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un ofisinden yapılan açıklamada Cuma akşamı 20:00’da yürürlüğe girecek olağanüstü hal süresince boyunca güvenlik önlemlerinin arttırılarak sokağa çıkma yasağı da uygulanacağı bildirildi. Olağanüstü hal uygulaması 21 Ekim sabah 8:00’da sona erecek.

Yapılan açıklamada askerlere şiddet olaylarını bastırarak silahlı çatışmaları önleme ve durumu kontrol altına alma emri verildiği bildirildi ancak kaç askerin görev yapacağı belirtilmedi.