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Kırgızistan'ın cazibe yerleri "Yedi Öküz Vadisi" ve "Masal Kanyonu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kırgızistan'daki Yedi Öküz Vadisi ile Masal Kanyonu, doğasıyla yerel ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor - İsmini, "girişinde yan yana dizilip yatan öküzleri andıran kırmızı tepelerden" alan Yedi Öküz Vadisi, ortadan bölünmüş kırık kalbi anımsatan tepesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor - Termal tesisli sağlık merkezinin de bulunduğu vadideki milli çadırlar, turistlere hem konaklama hem de kısrak sütü tedavisi hizmeti sunuyor - Masal Kanyonu, beş kilometre uzunluğunda "Çin duvarını", fil, begemot ve yılan gibi hayvanları anımsatan kırmızı kil oluşumlarıyla turistler tarafından ziyaret ediliyor

ISIK GÖL (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kırgızistan'daki Yedi Öküz (Ceti Ögüz) Vadisi ile Masal Kanyonu, dağ, çam ormanı ve şelalesiyle yerel ve yabancı turistler için cazibe merkez statüsünü koruyor.

Yedi Öküz Vadisi, Isık Göl eyaletindeki krater göl olan Isık Göl'ün güney sahilinde ve Teskey Ala Too Dağları'nın yamacında yer alıyor.

İsmini, "girişinde yan yana dizilip yatan öküzleri andıran kırmızı tepelerden" alan vadi, ortadan bölünmüş kırık kalbi anımsatan tepesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tepe, özellikle evli çiftler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

Dağ, çam ormanları ve şelale gibi doğal güzellikleri ve temiz havasının yanı sıra kısrak sütü tedavi merkezi, vadiyi turistler için cazibe merkezi haline getiriyor.

Termal tesisli sağlık merkezinin de bulunduğu vadideki milli çadırlar, turistlere hem konaklama hem de kısrak sütü tedavisi hizmeti sunuyor.

Vadideki Kök Cayık Yaylası, çam ormanları ve 40 metre yükseklikteki şelale, yerli ve yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında serinlemesi ve yürüyüş yapabilmesi için ortam oluşturuyor.

- "Masal" Kanyonu

"Masal" kanyonu da Isık Göl'ün güney kıyısında eyalet merkezi Karakol'dan 100 kilometre mesafede yer alıyor.

Kanyonun ismi, binlerce yıllık erozyonların sonucu kırmızı kil tepelerinin farklı şekiller alarak, masal hayvan ve saraylarını anımsatmasından geliyor.

Masal Kanyonu, beş kilometre uzunluğunda "Çin duvarını", fil, begemot ve yılan gibi hayvanları anımsatan kırmızı kil oluşumlarıyla da turistlerin ilgisini çekiyor.

Turistler, Isık Göl'e gezisinde bu kanyonu ziyaret ederek, fotoğraflar çektiriyor.

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Ceti Ögüz vadisi kısrak sütü tedavisi Masal kanyonu

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