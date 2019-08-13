ISIK GÖL (AA) - ALİİA RAİMBEKOVA - Kırgızistan'daki Yedi Öküz (Ceti Ögüz) Vadisi ile Masal Kanyonu, dağ, çam ormanı ve şelalesiyle yerel ve yabancı turistler için cazibe merkez statüsünü koruyor.

Yedi Öküz Vadisi, Isık Göl eyaletindeki krater göl olan Isık Göl'ün güney sahilinde ve Teskey Ala Too Dağları'nın yamacında yer alıyor.

İsmini, "girişinde yan yana dizilip yatan öküzleri andıran kırmızı tepelerden" alan vadi, ortadan bölünmüş kırık kalbi anımsatan tepesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Bu tepe, özellikle evli çiftler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

Dağ, çam ormanları ve şelale gibi doğal güzellikleri ve temiz havasının yanı sıra kısrak sütü tedavi merkezi, vadiyi turistler için cazibe merkezi haline getiriyor.

Termal tesisli sağlık merkezinin de bulunduğu vadideki milli çadırlar, turistlere hem konaklama hem de kısrak sütü tedavisi hizmeti sunuyor.

Vadideki Kök Cayık Yaylası, çam ormanları ve 40 metre yükseklikteki şelale, yerli ve yabancı turistlerin özellikle yaz aylarında serinlemesi ve yürüyüş yapabilmesi için ortam oluşturuyor.