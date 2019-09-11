HABER

Kırgızistan'ın doğusunda gizemli kervansaray: Taş Rabat

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Orta Asya'nın en eski tarihi-mimari eserlerinden biri olan kervansaray Taş Rabat, sağlam yapısı ve gizemli tarihiyle dikkat çekiyor

BİŞKEK (AA) - Orta Asya'nın en eski tarihi-mimari eserlerinden biri olan Taş Rabat kervansarayı, sağlamlığı ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor.

Taş Rabat, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten 520 kilometre uzaklıktaki Narın Bölgesi'ne bağlı At-Başı ilçesi sınırları içinde ve komşu Çin sınırına 80 kilometre mesafede bulunuyor.

Tanrı Dağı'nda "göğe uzanan" sivri taş kayaların hakim olduğu Kara Koyun Vadisi'nin derinliklerinde ve deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte yer alan Taş Rabat, günümüzde eşsiz mimarisiyle hala ihtişamını koruyor.

Kırgızistan'da tek kapalı kervansarayı unvanına sahip Taş Rabat, tarihi İpek Yolu'nun Orta Asya'dan çıkış güzergahında bulunuyor. Eserin kimler tarafından ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor.

Yerel kaynaklarda, budist tapınağı, Hristiyanlara ait bir manastır ve Karahanlılar dönemine ait kervansaray olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Bölgedeki konargöçer halklar tarafından “mucize” ve “doğaüstü” bir yapı olarak görülen Taş Rabat'ın, Çin ile ticaret yapan kervanlar tarafından kullanıldığı sanılıyor.

Kervansarayın, aynı zamanda, kar ve fırtına gibi çetin hava koşullarında sığınak olarak hizmet verdiği düşünülüyor.

- Kervansaray müze olarak kullanılıyor

Taş Rabat Kervansarayı, günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Dörtgen yapıya sahip kervansaray, sağ ve solunda iki kule, bir kubbesi, bir ana giriş kapısı, çatısındaki ana kubbe etrafında dar havalandırma pencereleri, içinde uzun koridoru, merkezi salonu ve 31 adet farklı büyüklükte penceresiz odaları bulunuyor.

Arka bölümü dağ içine inşa edilen kervansarayın güneşten tam olarak faydalanması için de giriş kapısı güneşin doğduğu doğu yönüne bakıyor.

Kervansarayın iç ve dış mimarisi, Orta Asya'da 740-1212 tarihlerinde hakimiyet kuran ve 932 yılında İslam dinini kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar dönemine işaret ediyor.

- "Kervansaray keşfedilmeyi bekliyor"

Müze görevlisi Tursun Çıdabayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi-mimari yapının kimin tarafından ve ne zaman yapıldığının bilinmediğini belirterek, "Kervansaray keşfedilmeyi bekliyor." dedi.

Kervansaray hakkında kesin bilgilere sahip olmadıklarını dile getiren Çıdabayeva, "Taş Rabat 1984 yılında restore edilirken madeni para bulunmuş. Bu madeni paraların 9-10 yüzyılda kullanıldığı düşünülmüş. Biz de, Taş Rabat'ın söz konusu yüzyılda inşa edildiğini ziyaretçilere anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çıdabayeva, son yıllarda mimarisiyle dikkat çeken Kervansaray'ı görmek için Türkiye, Güney Kore ve Batı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade etti.

Yapının önünde müstakil evinde yaşayan Çıdabayeva, hem müzeye bakıyor hem de bölgeye gelen ziyaretçilere, at safari, çadır ve yemek hizmeti veriyor.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Oğlunun uçurumda bulunan cesedini 2 ay sonra teslim aldıOğlunun uçurumda bulunan cesedini 2 ay sonra teslim aldı
Hempa Çocuk Derneğinden Diyarbakır’daki annelere ziyaretHempa Çocuk Derneğinden Diyarbakır’daki annelere ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
At-Başı İlçesi Kara Koyun vadisi Karahanlılar Kervansaray Kırgızistan Narın Bölgesi sağlam yapı Taş Rabat

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.