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Kırgızistan'ın kalkınmasına "kardeş şehir" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: -"Ülkeye yatırım çekilmesi için kardeş şehirlerle iş birliğinin canlandırılması gerekiyor" -"Devletin ana görevlerinden biri yatırım çekmektir. Yatırım işi, yerel yöneticilerin ana görevidir. İş adamlarını, gelişmiş ülkelerden gelen iş adamları ile tanıştırın, toplantılar için koşullar yaratın"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkeye yatırım çekilmesi için kardeş şehirler ile iş birliğinin canlandırılması gerektiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, "Devletin ana görevlerinden biri yatırım çekmektir. Yatırım işi, yerel yöneticilerin ana görevidir. Yerli iş adamlarını, gelişmiş ülkelerden gelen iş adamları ile tanıştırın ve iş birliği toplantıları için koşullar yaratın." dedi.

Ceenbekov, başkent Bişkek'te iki gündür süren ve devletin kırsal kalkınma politikasının ele alındığı "Kırsal Kalkınmada Ulusal Diyaloğu" konulu konferansın ardından ülkedeki bölge yöneticileri ve büyükşehir belediye başkanları ile görüştü.

Kırgızistan'da devlet organlarının ve yerel otoritelerin ülkenin kalkınma ortaklarıyla etkileşiminin çok zayıf olduğuna dikkati çeken Ceenbekov, Kırgızistan'daki bölge ve şehir yöneticilerinin diğer ülkelerdeki kardeş şehirler ile iş birliğinin canlandırılması gerektiğini kaydetti.

Ceenbekov, bölgedeki güncel sorunları çözmeden bir ülkenin kalkınmasını sağlamanın imkansız olduğunu vurgulayarak, "Bölgelerimizin ve şehirlerimizin diğer ülkelerdeki kardeş şehirleriyle ilişkilerini yenilemek ve işbirliği potansiyelini onlarla tam olarak kullanmak gerekiyor." dedi.

Kırgızistan'da 2019, ülkede bölgesel kalkınma ve dijitalleşme yılı olarak ilan edilmişti. Ülkedeki birçok büyükşehirin Türkiye'deki şehirlerle kardeş şehir anlaşması da bulunuyor.

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Bölgesel Kalkınma Yılı Kardeş Şehirler Kırgızistan yatırım

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