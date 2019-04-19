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Kırgızistan'ın Oş şehri Türk dünyasını buluşturmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sultan Rayev: - "Türk dünyasını tüm medeniyetlerin şah damarı Oş şehrinde buluşturacağız" - Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev: - "Kırgızlar Oş'un Türk dünyası kültür başkenti olmasından çok mutlu"

OŞ (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sultan Rayev, "Türk dünyasını tüm medeniyetlerin şah damarı Oş şehrinde buluşturacağız." dedi.

Rayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinin, Türk dünyası kültür başkentliğini üstlenmesiyle ilgili kutlamaların açılış programının 20 Nisan'da Ahmatbek Suyunbayev Stadı'nda yapılacağını hatırlattı.

Oş'un dünya tarihinde önemli yeri ve rolü olduğunu vurgulayan Rayev, "3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Oş şehrinden dünyanın birçok medeniyeti gelip geçti. Burası medeniyetler kavşağıdır. Tüm medeniyetlerin şah damarıdır. Türk dünyasını tüm medeniyetlerin şah damarı Oş şehrinde buluşturacağız." ifadesini kullandı.

- "Kırgızlar Oş'un 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olmasından çok mutlu"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev de Oş şehrinin Türk dünyası kültür başkentliğini üstlenmesi ile ilgili, "Kırgızlar Oş'un Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasından çok mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

Oş'un, göçebe kültürünün merkezini oluşturduğunun altını çizen İmanaliyev, "Tarihçiler, arkeolojik kazılar sonucu şehrin 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu delillendirdi. Oş şehri tarih açısından önemli bir şehirdir. Oş ile Süleyman Peygamber arasında bağlantı kuruyoruz. Bu şehrin merkezinde Süleyman adını taşıyan dağ yer alıyor." diye konuştu.

İmanaliyev, Oş şehrinin yer aldığı bölgedeki Karahanlılar devletinden kalan ortak tarihi mirasın Türk dünyası için önemine değindi.

Şehrin, Türk dünyası kültür başkentliğini üstlenmesinin, bölgedeki tarihi değerlerin tanıtımı açısından da önem taşıdığını dile getiren İmanaliyev, "Herkesi Oş şehrine davet ediyorum. Buyurun gelin. Antik şehrimizdeki gurur verici kültürümüzle tanışın. Türk dünyası bu şehirde birleşsin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kırgızistan'ın güneyindeki Fergana Vadisi'nin en büyük kenti olan Oş'un, Kastamonu'da 19 Aralık'ta yapılan TÜRKSOY 36. Dönem Daimi Konseyi toplantısında, 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesine karar verilmişti.

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