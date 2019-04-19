Kırgızistan'ın Oş şehri Türk dünyasını buluşturmaya hazırlanıyor

OŞ (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sultan Rayev, "Türk dünyasını tüm medeniyetlerin şah damarı Oş şehrinde buluşturacağız." dedi.

Rayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinin, Türk dünyası kültür başkentliğini üstlenmesiyle ilgili kutlamaların açılış programının 20 Nisan'da Ahmatbek Suyunbayev Stadı'nda yapılacağını hatırlattı.

Oş'un dünya tarihinde önemli yeri ve rolü olduğunu vurgulayan Rayev, "3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Oş şehrinden dünyanın birçok medeniyeti gelip geçti. Burası medeniyetler kavşağıdır. Tüm medeniyetlerin şah damarıdır. Türk dünyasını tüm medeniyetlerin şah damarı Oş şehrinde buluşturacağız." ifadesini kullandı.

- "Kırgızlar Oş'un 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olmasından çok mutlu"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev de Oş şehrinin Türk dünyası kültür başkentliğini üstlenmesi ile ilgili, "Kırgızlar Oş'un Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasından çok mutlu." değerlendirmesinde bulundu.