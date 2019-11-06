HABER

Kırgızistan’ın unutulmaz sanatçıları BUÜ’de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Türk Ocakları Bursa Şubesi iş birliğiyle bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen “Türk Dünyasının Öncüleri” programında Kırgızistan’ın ünlü sanatçıları Süymönkul Çokmorov ve Tattibübü Tursunbayeva anıldı.BUÜ, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Türksoy iş birliğiyle düzenlenen 15.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Türk Ocakları Bursa Şubesi iş birliğiyle bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen “Türk Dünyasının Öncüleri” programında Kırgızistan’ın ünlü sanatçıları Süymönkul Çokmorov ve Tattibübü Tursunbayeva anıldı.
BUÜ, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Türksoy iş birliğiyle düzenlenen 15. Türk Dünyasının Öncüleri programında bu yıl Kırgızistan’ın en önemli sanatçıları Süymönkul Çokmorov ve Tattibübü Tursunbayeva anlatıldı. Sanatçıların hayatları, eserleri ve yaşantılarına dair kesitlerin paylaşıldığı sergi ile başlayan organizasyona BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı NircigitKadirbekov, Türk Ocakları Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Kırgızistan Türksoy Temsilcisi KocageldiKültegin, sanatçıların yakınları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.
Açılış töreninde konuşan Rektör A. Saim Kılavuz, üniversite yönetimi olarak böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkî cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından Türkiye ile olan ilişkilerini ciddi anlamda geliştirdiklerine işaret eden Rektör Kılavuz, “Ülkelerimiz arasında ilişkilerin gelişmesinin bir vesilesi de Orta Asya ülkelerinden üniversitelerimize eğitim görmek için gelen kardeşlerimizdir. Şu ân nüfusu 70 bini aşan üniversitemizde 7 bin civarında 128 ülkeden gelen öğrencimiz var. Yoğunluk olarak da ilk 10 içerisinde Kırgızistanlı evlatlarımız yer alıyor. Burada bu öğrencilerimizin iyi düşünce, iyi duygu ve iyi bir eğitimle yetişmesinde, ülkelerine dönerek hizmet vermesinde bizlerin de karınca kararınca bir nebze emeğimizin geçmesinde mutluluk duyuyoruz. Dolayısı ile bu mutlulukların artması, eğitim öğretim hayatı boyunca Türk halkları arasındaki kültür alışverişinin artması ve gelişmesi ile mümkün olacaktır. Düzenlenen bu etkinliği de böylesi bir kültür alışverişinin gerçekleşmesi açısından önemli buluyorum” diye konuştu.
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Nircigit Kadirbekov ise Türkiye’ye gelmeden önce çok büyük bir heyecan duyduğunu ve kendisini ana vatandan ata vatana gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Kadirbekov, “Türk halklarının ana damarları birdir. Bugün millî marşımız çalındığı zaman tüm Türk kardeşlerimizin eşlik ettiğini gördüm. Bu beni çok etkiledi ve ülkeme döndüğüm zaman mutlaka herkese anlatacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı da iki ülkenin marşlarının sözlerinin çok benzer olduğunu, diğer Türk ülkelerinin marşlarının da yine benzer ifadeler içerdiğini aktardı. Hayatı boyunca görmek istediği tablonun Türk milletleri arasındaki birlik ve beraberliğini görmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Selçuk Kırlı, “Evrimsel psikoloji açısından baktığımız zaman insan toplulukları 150 kişiyi geçtiği zaman genişleyebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için net olarak sanata ve kültüre ihtiyaç duyarlar. Dünyada o toplulukları tanıtan da, kendi aralarındaki varlıkları sağlayan da ve gelecek nesillere aktarılacak olan da odur. Bunun genetik temelleri de vardır. Ancak kültürle beslendiği zaman her şey değişir” şeklinde konuştu
Kırgızistan Türksoy Temsilcisi Kocageldi Kültegin de bugüne kadar 14 yıl üst üste Orta Asya’da sanat ve kültürel anlamda eserler vermiş kişilerin adını verdikleri faaliyetler düzenlediklerine işaret etti. 15. Programın Kırgızistan’ın önde gelen sanatçıları ile gerçekleştirilmesinden dolayı ayrıca mutluluk duyduklarını kaydeden Kültegin, katılan herkese teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından teşekkür plaketi takdim edildi. Programın son kısmında Süymönkul Çokmorov ve Tattibübü Tursunbayeva’nın birlikte rol aldıkları Kızıl Elma filmi izletildi.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldiŞarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi
TEM Otoyolu’ndaki kazada otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralıTEM Otoyolu’ndaki kazada otomobil hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

Altan ve Ilıcak’ın tahliyesine itiraz

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.