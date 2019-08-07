BİŞKEK (AA) - Kırgızistan hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Narın Bölgesi'nde bulunan Solton-Sarı altın madenini 2009'dan bu yana işleten Çin sermayeli "Zhong Ji Mining Company" şirketinin faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Zhong Ji Mining Company"nin faaliyetlerini inceleyen Başbakanlık Çevre ve Teknik Güvenliği Devlet Müfettişliğinin kararına dayanarak, şirketin altın arama faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Çinli şirketin, başkent Bişkek'ten 355 kilometre mesafedeki "Altıntor" ve "Buçuk" adlı iki altın sahanın bulunduğu Solton-Sarı altın madenini işletme lisansını 2009'da aldığı, 2011, 2014 ve en son 9 Şubat 2018'de 2030'a kadar hükümet tarafından lisansın uzatıldığı hatırlatıldı.

- 301 Kırgız ve 172 Çin uyruklu kişi çalışıyordu

Geçici olarak faaliyeti durdurulan şirkette bölgede yol yapımında, üretim fabrikasında ve diğer altyapı tesislerinde 301 Kırgız ve 172 Çin uyruklu kişi çalışıyordu.

Şirkete yönelik olaylara yazılı açıklamayla tepki gösteren Çin'in Bişkek Büyükelçiliği, Kırgız hükümetine yatırımcıların korunması ve şirketin faaliyetlerine engel olanların cezalandırılması çağrısı yaptı.