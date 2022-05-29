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  4. Kiri ve bakterileri yok ediyor! İşte çilek temizleme yolları...

Kiri ve bakterileri yok ediyor! İşte çilek temizleme yolları...

29.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilek toprakta yetişen bir meyve olduğu için satın alındığında pek de temiz olmayabiliyor. Dolayısıyla yaz aylarının gözde meyvesi çileği tüketirken dikkatli olun. İşte çileği temizleme yolları...

Kiri ve bakterileri yok ediyor! İşte çilek temizleme yolları...

Çilek, mevsimi gelmesiyle tezgahlarda yerini almaya başladı. Favori meyvelerden biri olan çilek, yenilmeden önce iyice temizlenmelidir. Çilek sirke veya tuzlu suyla temizlenebilir. İşte yöntemleri...

TUZLU SUYLA ÇİLEK TEMİZLEME YOLU

2 bardak suya 2 çay kaşığı tuz atın. Ardından .ilekleri suya atın ve 4-5 dakika bekletin. Duruladıktan sonra tüketebilirsiniz. Eğer çileği suda fazla bekletirseniz çilek yumuşayacaktır.

Kiri ve bakterileri yok ediyor! İşte çilek temizleme yolları...

SİRKEYLE ÇİLEK TEMİZLEME YOLU

Bir kâseye 1 su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesiyle 8 su bardağı su doldurun. Ardından çilekleri suda 4-5 dakika kadar bekletin. Bu sayede çilekteki kiri ve bakterileri yok edeceksiniz. Çileği sirkeli suda beklettikten sonra süzün ve soğuk sudan geçirin. Hemen tüketmeyecekseniz kağıt havluyla kurulayın ve o şekilde dolaba koyun.


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