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Kiribati Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Pasifik ülkesi, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’ın 2016’da iktidara gelişinden bu yana Taipei yönetimiyle diplomatik ilişkilerini kesen 7. ülke oldu

TAİPEİ (AA) - Pasifik'teki ada ülkesi Kiribati, Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı bıraktığını ve resmi ilişkilerini kestiğini bildirdi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Kiribati yönetiminin diplomatik ilişkileri kesme kararını kendilerine resmi olarak tebliğ ettiğini açıkladı.

Söz konusu adımdan Çin yönetimini sorumlu tutan Wu, Çin'in başka ülkeleri etki altına alarak Tayvan'a uyduladığı baskıya boyun eğmeyeceğini belirterek, "Çin'in uluslarası alanımıza yönelik saldırıları Tayvan'ın var olduğu gerçeğini değiştirmeyecek, Tayvan halkını demokratik ve özgür bir hayat isteğininden de alıkoyamayacak." ifadelerini kullandı.

Wu, Kiribati hükümetinin kararının Çin'in ülke üzerindeki ticari nüfuzunun sonucu olduğunu savundu.

Kiribati, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’ın 2016’da iktidara gelişinden bu yana Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son veren 7. ülke oldu.

Kiribati'nin Tayvan'la ilişkilerini kesmesinin ardından Çin'i resmi olarak tanıyacağı tahmin ediliyor.

Kiribati'nin diplomatik ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı resmen tanıyan ülke sayısı 15'e düştü. Daha önce Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Panama, Afrika ülkeleri Burkina Faso, Sao Tome, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti ve Okyanusya ülkesi Solomon Adaları Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kiribati Tayvan

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