Kırık Atatürk maskı yenileniyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya karayoluyla gelenleri 11 yıldır karşılayan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan kırık Atatürk maskının yenileme çalışmaları başladı.

Turizm kenti Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'a 11 yıl önce 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento kullanılarak inşa edilen ve asıldığı yerde kente gelenleri karşılayan Atatürk maskı, geçen zaman içersinde kırıldı. 35 metre yüksekliği ve 25 metre genişliğiyle Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskta, Atatürk'ün sağ kulak üstünde yaklaşık 2 metrekarelik delik açıldı. Yüz bölgesindeki birkaç yerde de çatlakların meydana geldiği mask, kente giriş yapanların güzergahı üzerinde bulunması dolayısıyla kolaylıkla görülüyor.

Bazı vatandaşların maskın zarar gören kısımlarının fotoğraf ve video görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, maskın zarar gördüğü yerlerin tespitini yaptıklarını ve onarımı için kısa süre içerisinde ihaleye çıkacaklarını söyledi. Tütüncü, 4-5 ay gibi bir sürede maskın ince işçilikle tamir edileceğini belirtti.

Başkan Tütüncü'nün açıklamasının ardından önceki gün Kepez Belediyesi yetkilileri maskın olduğu yere 'Atatürk maskı yenileniyor' yazılı bez afiş astı. Maskın dış yüzeyine önümüzdeki günlerde iskele kurulacağı ve işlemlerin ilk olarak çelik konstrüksiyondan başlayacağı belirtildi.

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