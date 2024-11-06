HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kırık ayağıyla sahibi olduğu dükkanın önüne gitti... Kiracısı teklifini kabul etmeyince bastonuyla saldırdı!

Kırık ayağıyla sahibi olduğu dükkanın önüne gitti... Kiracısı teklifini kabul etmeyince bastonuyla saldırdı!

06.11.2024 12:14
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

67 yıllık bakırcı, günde 10 saat çalışıp, binlerce çekiç sallıyor

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 12:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da dükkan sahibi bir adam kırık ayağıyla kiracısının dükkanının önüne gitti. Kiracısından dükkanını boşaltmasını bu sayede borçlarını sileceğini söyleyen dükkan sahibi adam, kiracı kadının borcu olmadığı söyleyerek durumu kabul etmemesi üzerine bastonuyla saldırdı.

Kiracısına sinirlendi kırık ayağıyla kadına saldırdı. Olay, Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Alçılı ayağı ile kiracısının iş yerinin önüne gelen dükkan sahibi dükkanın boşaltılmasını istedi.

AW323225_01

DÜKKANI BOŞALTMAYI REDDETTİ

N.T. isimli dükkan sahibi adam, kiracının dükkanı boşaltılması durumunda bugüne kadar olan bütün borcunu sileceğini söyledi. Ancak kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti.

AW323225_02

ANBEAN KAYDA ALDI

Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. O kayıtta İran uyruklu F.A., kendisine ait cep telefonuyla saldırı anını kayıt altına aldı. Görüntülerde; dükkanın girişinde bekleyen N.T.'nin "Malzemeciyle konuş, bütün borcunu sileyim, kapatın" dediği, F.A.'nın ise "Benim borcum yok, ne borcu, kira veriyorum her ay" dediği duyuldu. N.T.'nin "Kaç para veriyorsun sen" sorusu üzerine F.A.'nın "Ne kadar sözleşme var öyle" cevabını verdiği, N.T.'nin ise oturduğu sandalyeden kalkarak F.A.'ya elindeki bastonla defalarca vurduğu anlar görüntülerde yer aldı.

TARTISTIGI-KIRACISINA-BASTONLA-SALDIRDIG_408064_120261

BASTONUYLA SALDIRDI

Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu. Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti.

TARTISTIGI-KIRACISINA-BASTONLA-SALDIRDIG_408063_120261

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kiracı dükkan saldırı
En Çok Okunan Haberler
Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Erdoğan'dan Trump'a tebrik!

Erdoğan'dan Trump'a tebrik!

Ölümünü paylaştı! "Ne yazık ki hayatım bitti"

Ölümünü paylaştı! "Ne yazık ki hayatım bitti"

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.