Kırık ayağıyla sahibi olduğu dükkanın önüne gitti... Kiracısı teklifini kabul etmeyince bastonuyla saldırdı!

Kiracısına sinirlendi kırık ayağıyla kadına saldırdı. Olay, Isparta'nın Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Alçılı ayağı ile kiracısının iş yerinin önüne gelen dükkan sahibi dükkanın boşaltılmasını istedi.

DÜKKANI BOŞALTMAYI REDDETTİ

N.T. isimli dükkan sahibi adam, kiracının dükkanı boşaltılması durumunda bugüne kadar olan bütün borcunu sileceğini söyledi. Ancak kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti.

ANBEAN KAYDA ALDI

Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. O kayıtta İran uyruklu F.A., kendisine ait cep telefonuyla saldırı anını kayıt altına aldı. Görüntülerde; dükkanın girişinde bekleyen N.T.'nin "Malzemeciyle konuş, bütün borcunu sileyim, kapatın" dediği, F.A.'nın ise "Benim borcum yok, ne borcu, kira veriyorum her ay" dediği duyuldu. N.T.'nin "Kaç para veriyorsun sen" sorusu üzerine F.A.'nın "Ne kadar sözleşme var öyle" cevabını verdiği, N.T.'nin ise oturduğu sandalyeden kalkarak F.A.'ya elindeki bastonla defalarca vurduğu anlar görüntülerde yer aldı.

BASTONUYLA SALDIRDI

Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu. Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti.

(İHA)