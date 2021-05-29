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  4. Kırık şişeyle boğazı kesilen yaşlı adama ilk müdahale polislerden

Kırık şişeyle boğazı kesilen yaşlı adama ilk müdahale polislerden

29.05.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, birlikte alkol içtiği ileri sürülen şahıslar tarafından boğazı kırık cam şişesi ile kesilen yaşlı adama ilk müdahale polisler tarafından yapılırken, konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kırık şişeyle boğazı kesilen yaşlı adama ilk müdahale polislerden

Olay, dün akşam saatlerinde Kültürpark İzmir’in içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. (66) ile Erdal C. (44) ve Günay B. (62) bankta birlikte alkol içerken aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Günay B’nin tuttuğu Ahmet A’ya, Erdal C. eline aldığı cam alkol şişesini kırdıktan sonra saldırdı. Kırık cam şişe ile boğazı kesilen Ahmet A. polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi.

KAN KAYBEDEN YARALIYA İLK MÜDAHALE POLİSLERDEN

Çok kan kaybeden ve yoğun şekilde kanaması devam eden yaralıya ilk müdahale olay yerinde polis ekiplerinden geldi. Peçete ile derin kesinin bulunduğu noktaya tampon yapılırken, durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet A. tedavi altına alındı.

Öte yandan, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 2 şüphelisi Erdal C. ve Günay B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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İzmir
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