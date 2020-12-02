Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldırıda yargılamaya devam edildi

Şişli’de bulunan Maçka Parkı’nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki sağlık çalışanı, “Sanığın elindeki kırık şişeyle bana saldırdığını, kulağımın arka kısmı ile boynumdan yaralandığımı ve etrafın kan olduğunu gördüm” dedi.

Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda 11 Haziran’da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, sanık Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı. Tartışmanın ardından sanık Danışman, kırık şişe ile Dönmezler’in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık Danışman, polis ekiplerince yakalanmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Danışma’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman, müşteki Süleyman Dönmezler ile avukatları katıldı. “Bana doğru yaklaştığını hissettim”

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek beyanda bulunan müşteki Süleyman Dönmezler, “Olay günü 6 arkadaşım ile birlikte mesai sonrası Maçka Parkı’na gittik. Diğer arkadaşlar bizden önce parka varmışlardı. Ben ve iki arkadaşım sonra gittik. Yürürken telefonla konuşuyordum. Meltem ve Deniz benden ilerideydi. Tanımadığım sanık, arkadaşlarıma yakın bir şekilde yanlarından geçti. Telefonu kapatırken, bana doğru yaklaştığını hissettim. Hem taciz, hem gasptan şüphelenerek, uzaklaşmak istedim” dedi.

“Kendimi savunmak için sanıkla boğuştum”

Sanığın kendisine seslendiğini söyleyen müşteki Dönmezler, “Bana ‘hayırdır’ dedi, ‘işine bak’ dedim ve yürüdüm. Yaklaşık 10 dakika sonra arkamdan darbe aldım. Döndüğümde, sanığın elindeki kırık şişeyle bana saldırdığını gördüm. Kulağımın arka kısmından ve boynumdan yaralandığımı, etrafın kan olduğunu gördüm. Kendimi savunmak için sanıkla boğuştum. Kendimi kötü hissederek, yere uzandım. Hekim olan arkadaşlarım bana ilk yardımda bulundular. Etrafın kalabalıklaşmasıyla beraber sanık olay yerinden kaçtı” şeklinde konuştu. “Süleyman kan içinde kaldı”

Olay esnasında müştekinin yanında olan arkadaşı Meltem Şen tanık olarak dinlendi. Tanık Şen, “Süleyman, Deniz ve ben yürürken, bir şahsın arkadan gelerek Süleyman’a saldırdığını gördüm. Elinde bira şişesi gibi bir şey vardı. Ben ve Deniz bunun üzerine 155’i ve 112’yi aradık. Bir yandan etraftakilere olaya müdahale etmeleri için seslendim. 112’ye yol tarif ettiğim için olayın nasıl geliştiğini tam hatırlamıyorum. Süleyman kan içinde kaldı. Daha sonra ona tampon yapmaya başladık. Birden fazla kesi olduğu için bir yere tampon yaparken, diğer yer kanıyordu” diye belirtti.