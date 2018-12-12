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Kırık tampon 3 gasp şüphelisini yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 17:36 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle gerçekleşen gasbın ardından kaçan şüpheliler, kullandıkları minibüsün kırılan tamponundan yola çıkan polisin araştırmasıyla belirlenip, yakalandı.

Kırık tampon 3 gasp şüphelisini yakalattı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle gerçekleşen gasbın ardından kaçan şüpheliler, kullandıkları minibüsün kırılan tamponundan yola çıkan polisin araştırmasıyla belirlenip, yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Olay, 3 Ekim Çarşamba günü, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna saat 03.00 sıralarında siyah minibüsle gelen, yüzleri kar maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 kişi, çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının üzerinde bulunan bir miktar parayı alan gaspçılar, plakasını kapattıkları minibüsle kaçtı.
Gaspçıları yakalamak için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. İlçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gaspçıların kaçtığı minibüsün sağ ön tamponunun hafif kırıldığını belirledi. İlçedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 200 aracı takibe aldı. Olayda kullanılan minibüs, tespit edildi. Kimliklerinin O.S., S.S.Ç. ve U.S. olduğu belirlenen şüpheliler, geçen Cumartesi günü ev ve iş yerlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kırık tampon 3 gasp şüphelisini yakalattı

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