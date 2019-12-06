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Kırıkhan’da define avcıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Hatay’da jandarma ekipleri, yol uygulamasında 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Kırıkhan karayolu Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurarak arama yaptı.

Kırıkhan’da define avcıları yakalandı

Hatay’da jandarma ekipleri, yol uygulamasında 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Kırıkhan karayolu Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan geçmiş dönemlere ait sikke ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.K. (49) ve A.R. (41) isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeşd sevk edildi.

Kırıkhan’da define avcıları yakalandı

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