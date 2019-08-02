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Kırıkhan'da dilenci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kırıkhan'da dilenci operasyonu

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Dilencilerin topladıkları paralar tutunakla alındı.
Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde ilçede çoğalan hem de özellikle cami önlerinde, kavşaklarda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda, duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilenirken yakalananlar Zabıta Müdürlüğü'ne götürülürken, burada yapılan üst ve çanta aramalarında topladıkları paralar tutanakla alındı. Bir daha dilenmemeleri konusunda uyarılan dilenciler, Kabahatler Kanunu'na göre gerekli cezai işlemler uygulandıktan sonra geldikleri ilçelere gönderildi.
Zabıta Müdürlüğünce konuya ilişkin yapılan açıklamada, son günlerde artan dilenci şikayetleri üzerine ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güderek bu işi meslek haline getiren kişilere yönelik çalışma başlatıldığını, Kırıkhan’da bu tür duygu sömürüsüne fırsat verilmeyerek, dilenci operasyonlarının ilçede aralıksız olarak devam edileceği ifade edildi.

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Kırıkhan'da dilenci operasyonuKırıkhan'da dilenci operasyonuKırıkhan'da dilenci operasyonu

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