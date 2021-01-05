Kırıkkale akıllara durgunluk veren olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesindeki tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Son bir hafta içerisinde odalarda nedeni belli olmayan ufak çaplı 9 kez yangın çıktığı belirtildi. Bir odada ise duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz’ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti.

Kılınçkaya ailesi, yangınların nedenini bulmak için jandarmadan destek istedi. Eve gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri burada bir süre inceleme yaptı. Yangının sebebi ise yapılan araştırma sonrası netleşecek.

Yaşananları anlatan Remzi Kılınçkaya, annesini kaldığı evde 9 kez çıkan yangının neden olduğunu bilmediklerini söyledi.

"DOĞAÜSTÜ BİR OLAY"

Kılınçkaya, “Bu olay ilk çıktığında elektrikçileri çağırdık. Bunun kesinlikle elektrikten kaynaklı bir şey olmadığını söylediler. Elektrikle alakalı bir durumun olmadığını söylediler. Yani bunun doğaüstü bir olay. Benim ricam şu Türkiye’de böyle bir şey başına geldiyse bizlere yardımcı olsunlar. Ne yaptılar nasıl ettiler? Bugün yanan yer işte burası. 9 defa yandı. Yani her odada da yandı. Dün bu salonda çıkan ilk yangını hanım gördü. Hemen kaldırdım kendi ellerimle attım” dedi.