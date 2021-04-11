Kırıkkale, Batman, Şırnak iftar ve sahur saatleri 2021! Kırıkkale, Batman, Şırnak imsakiye 2021

Kırıkkale , Batman ve Şırnak illerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve imsak vakitleri araştırılmaya başladı. 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan itibari ile başlıyor. İşte, Kırıkkale, Batman, Şırnak iftar ve imsak vakitleri 2021...

KIRIKKALE İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:36 06:05 12:52 16:32 19:29 20:52

14.04.2021 Çarşamba 04:34 06:03 12:51 16:33 19:30 20:53

15.04.2021 Perşembe 04:32 06:02 12:51 16:33 19:31 20:54

16.04.2021 Cuma 04:30 06:00 12:51 16:33 19:32 20:55

17.04.2021 Cumartesi 04:28 05:59 12:51 16:34 19:33 20:57

18.04.2021 Pazar 04:27 05:57 12:50 16:34 19:34 20:58

19.04.2021 Pazartesi 04:25 05:56 12:50 16:34 19:35 20:59

20.04.2021 Salı 04:23 05:54 12:50 16:34 19:36 21:01

21.04.2021 Çarşamba 04:21 05:53 12:50 16:35 19:37 21:02

22.04.2021 Perşembe 04:19 05:51 12:50 16:35 19:38 21:04

23.04.2021 Cuma 04:18 05:50 12:49 16:35 19:39 21:05

24.04.2021 Cumartesi 04:16 05:49 12:49 16:35 19:40 21:06

25.04.2021 Pazar 04:14 05:47 12:49 16:36 19:41 21:08

26.04.2021 Pazartesi 04:12 05:46 12:49 16:36 19:42 21:09

27.04.2021 Salı 04:10 05:45 12:49 16:36 19:43 21:11

28.04.2021 Çarşamba 04:09 05:43 12:49 16:37 19:44 21:12

29.04.2021 Perşembe 04:07 05:42 12:48 16:37 19:45 21:13

30.04.2021 Cuma 04:05 05:41 12:48 16:37 19:46 21:15

01.05.2021 Cumartesi 04:03 05:40 12:48 16:37 19:47 21:16

02.05.2021 Pazar 04:02 05:38 12:48 16:38 19:48 21:18

03.05.2021 Pazartesi 04:00 05:37 12:48 16:38 19:49 21:19

04.05.2021 Salı 03:58 05:36 12:48 16:38 19:50 21:20

05.05.2021 Çarşamba 03:57 05:35 12:48 16:38 19:51 21:22

06.05.2021 Perşembe 03:55 05:34 12:48 16:39 19:52 21:23

07.05.2021 Cuma 03:54 05:32 12:48 16:39 19:53 21:25

08.05.2021 Cumartesi 03:52 05:31 12:48 16:39 19:54 21:26