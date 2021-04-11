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Kırıkkale, Batman, Şırnak iftar ve sahur saatleri 2021! Kırıkkale, Batman, Şırnak imsakiye 2021

11.04.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından illerin iftar ve imsak vakitleri duyuruldu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala oruç tutacak olan Kırıkkale, Batman ve Şırnak illerinin iftar ve imsak saatlerini araştırmaya başladı. İşte, Kırıkkale, Batman ve Şırnak imsakiye 2021

Kırıkkale, Batman, Şırnak iftar ve sahur saatleri 2021! Kırıkkale, Batman, Şırnak imsakiye 2021

Kırıkkale , Batman ve Şırnak illerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar ve imsak vakitleri araştırılmaya başladı. 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan itibari ile başlıyor. İşte, Kırıkkale, Batman, Şırnak iftar ve imsak vakitleri 2021...

KIRIKKALE İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:36 06:05 12:52 16:32 19:29 20:52
14.04.2021 Çarşamba 04:34 06:03 12:51 16:33 19:30 20:53
15.04.2021 Perşembe 04:32 06:02 12:51 16:33 19:31 20:54
16.04.2021 Cuma 04:30 06:00 12:51 16:33 19:32 20:55
17.04.2021 Cumartesi 04:28 05:59 12:51 16:34 19:33 20:57
18.04.2021 Pazar 04:27 05:57 12:50 16:34 19:34 20:58
19.04.2021 Pazartesi 04:25 05:56 12:50 16:34 19:35 20:59
20.04.2021 Salı 04:23 05:54 12:50 16:34 19:36 21:01
21.04.2021 Çarşamba 04:21 05:53 12:50 16:35 19:37 21:02
22.04.2021 Perşembe 04:19 05:51 12:50 16:35 19:38 21:04
23.04.2021 Cuma 04:18 05:50 12:49 16:35 19:39 21:05
24.04.2021 Cumartesi 04:16 05:49 12:49 16:35 19:40 21:06
25.04.2021 Pazar 04:14 05:47 12:49 16:36 19:41 21:08
26.04.2021 Pazartesi 04:12 05:46 12:49 16:36 19:42 21:09
27.04.2021 Salı 04:10 05:45 12:49 16:36 19:43 21:11
28.04.2021 Çarşamba 04:09 05:43 12:49 16:37 19:44 21:12
29.04.2021 Perşembe 04:07 05:42 12:48 16:37 19:45 21:13
30.04.2021 Cuma 04:05 05:41 12:48 16:37 19:46 21:15
01.05.2021 Cumartesi 04:03 05:40 12:48 16:37 19:47 21:16
02.05.2021 Pazar 04:02 05:38 12:48 16:38 19:48 21:18
03.05.2021 Pazartesi 04:00 05:37 12:48 16:38 19:49 21:19
04.05.2021 Salı 03:58 05:36 12:48 16:38 19:50 21:20
05.05.2021 Çarşamba 03:57 05:35 12:48 16:38 19:51 21:22
06.05.2021 Perşembe 03:55 05:34 12:48 16:39 19:52 21:23
07.05.2021 Cuma 03:54 05:32 12:48 16:39 19:53 21:25
08.05.2021 Cumartesi 03:52 05:31 12:48 16:39 19:54 21:26

BATMAN İFTAR VE İMSAK SAATİ 2021

13.04.2021 Salı 04:11 05:36 12:21 16:01 18:56 20:16
14.04.2021 Çarşamba 04:09 05:35 12:21 16:01 18:57 20:17
15.04.2021 Perşembe 04:07 05:34 12:21 16:01 18:58 20:18
16.04.2021 Cuma 04:06 05:32 12:20 16:01 18:59 20:20
17.04.2021 Cumartesi 04:04 05:31 12:20 16:02 19:00 20:21
18.04.2021 Pazar 04:02 05:29 12:20 16:02 19:01 20:22
19.04.2021 Pazartesi 04:01 05:28 12:20 16:02 19:02 20:23
20.04.2021 Salı 03:59 05:27 12:20 16:02 19:02 20:24
21.04.2021 Çarşamba 03:57 05:25 12:19 16:03 19:03 20:26
22.04.2021 Perşembe 03:56 05:24 12:19 16:03 19:04 20:27
23.04.2021 Cuma 03:54 05:23 12:19 16:03 19:05 20:28
24.04.2021 Cumartesi 03:52 05:21 12:19 16:03 19:06 20:29
25.04.2021 Pazar 03:51 05:20 12:19 16:03 19:07 20:31
26.04.2021 Pazartesi 03:49 05:19 12:18 16:04 19:08 20:32
27.04.2021 Salı 03:47 05:18 12:18 16:04 19:09 20:33
28.04.2021 Çarşamba 03:46 05:16 12:18 16:04 19:10 20:34
29.04.2021 Perşembe 03:44 05:15 12:18 16:04 19:11 20:36
30.04.2021 Cuma 03:43 05:14 12:18 16:04 19:12 20:37
01.05.2021 Cumartesi 03:41 05:13 12:18 16:04 19:13 20:38
02.05.2021 Pazar 03:39 05:12 12:18 16:05 19:14 20:40
03.05.2021 Pazartesi 03:38 05:11 12:18 16:05 19:14 20:41
04.05.2021 Salı 03:36 05:09 12:17 16:05 19:15 20:42
05.05.2021 Çarşamba 03:35 05:08 12:17 16:05 19:16 20:43
06.05.2021 Perşembe 03:33 05:07 12:17 16:05 19:17 20:45
07.05.2021 Cuma 03:32 05:06 12:17 16:06 19:18 20:46
08.05.2021 Cumartesi 03:30 05:05 12:17 16:06 19:19 20:47

ŞIRNAK İFTAR VE İMSAK VAKİTLERİ 2021

13.04.2021 Salı 04:06 05:31 12:16 15:55 18:50 20:10
14.04.2021 Çarşamba 04:05 05:30 12:16 15:55 18:51 20:11
15.04.2021 Perşembe 04:03 05:29 12:15 15:56 18:52 20:12
16.04.2021 Cuma 04:01 05:27 12:15 15:56 18:53 20:13
17.04.2021 Cumartesi 04:00 05:26 12:15 15:56 18:54 20:14
18.04.2021 Pazar 03:58 05:24 12:15 15:56 18:55 20:16
19.04.2021 Pazartesi 03:56 05:23 12:14 15:56 18:56 20:17
20.04.2021 Salı 03:55 05:22 12:14 15:57 18:57 20:18
21.04.2021 Çarşamba 03:53 05:20 12:14 15:57 18:57 20:19
22.04.2021 Perşembe 03:51 05:19 12:14 15:57 18:58 20:20
23.04.2021 Cuma 03:50 05:18 12:14 15:57 18:59 20:22
24.04.2021 Cumartesi 03:48 05:17 12:13 15:57 19:00 20:23
25.04.2021 Pazar 03:46 05:15 12:13 15:58 19:01 20:24
26.04.2021 Pazartesi 03:45 05:14 12:13 15:58 19:02 20:25
27.04.2021 Salı 03:43 05:13 12:13 15:58 19:03 20:27
28.04.2021 Çarşamba 03:42 05:12 12:13 15:58 19:04 20:28
29.04.2021 Perşembe 03:40 05:10 12:13 15:58 19:05 20:29
30.04.2021 Cuma 03:38 05:09 12:12 15:58 19:06 20:30
01.05.2021 Cumartesi 03:37 05:08 12:12 15:59 19:07 20:32
02.05.2021 Pazar 03:35 05:07 12:12 15:59 19:07 20:33
03.05.2021 Pazartesi 03:34 05:06 12:12 15:59 19:08 20:34
04.05.2021 Salı 03:32 05:05 12:12 15:59 19:09 20:35
05.05.2021 Çarşamba 03:31 05:04 12:12 15:59 19:10 20:37
06.05.2021 Perşembe 03:29 05:03 12:12 15:59 19:11 20:38
07.05.2021 Cuma 03:28 05:02 12:12 16:00 19:12 20:39
08.05.2021 Cumartesi 03:26 05:01 12:12 16:00 19:13 20:40

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Batman Şırnak

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