Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı

Bakan Soylu, attıkları her adımdan, aldıkları her tedbirden rakamlara yansıyan olumlu sonuçlar elde ettiklerine işaret ederek, bir önceki yıla göre 2019 yılının ilk 4 aylık döneminde trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 41 azalış sağladıklarını dile getirdi.

Otoyollarda klasik radar uygulaması yerine ortalama hız koridoru uygulamasına geçtiklerini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Ortalama hız koridoru uygulamasının olduğu otoyollarda yaptığımız ölçümlere göre, araç sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstermesine rağmen bu otoyollarda 2018 yılında bir önceki yıla göre trafik kazası sayısında yüzde 11, ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 28 ve altını çizerek söylüyorum can kaybı sayısında yüzde 37 oranında azalış sağladık. İddialı bir şey söyleyeyim, bu kadar kısa bir zamanda bu azalış oranlarını başka bir ülkede görebilmek mümkün değildir. Herkese teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerden bütün kurumlara, kuruluşlara kadar, trafikte dikkat eden tüm vatandaşlara kadar ve özellikle kırmızı düdükleriyle ailelere trafikte nasıl hareket edeceğini tembih eden çocuklarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette bu rakamlar bize işimizin bittiğini söylemiyor. Bilakis çok çalışmamız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda doğru istikamette olduğumuzu da ifade ediyor."