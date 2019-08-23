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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından ’Emine Bulut’ açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut’la ilgili açıklama yapan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, "Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir" denildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kadın cinayeti ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"18 Ağustos 2019 tarihinde, Emine Bulut (38), yanında kızı F.B.V.

Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut’la ilgili açıklama yapan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, "Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir" denildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kadın cinayeti ile ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"18 Ağustos 2019 tarihinde, Emine Bulut (38), yanında kızı F.B.V. olduğu halde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) ile Kırıkkale ilimiz, Hüseyin Kahya Mahallesi, 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında çıkan tartışma sonucu, Fedai Varan’ın, eski eşi Emine Bulut’u boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakla yaraladığı, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Emine Bulut’un burada yaşamını yitirdiği, olayın faili olan Fedai Varan’ın, olaydan kısa bir süre sonra, Kırıkkale’nin Bahşili köprüsü altında yakalandığı, şüpheli Fedai Varan, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18/08/2019 tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlanmıştır. Halen Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır."
Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararının verildiğini duyuran Cumhuriyet Başsavcılığı, "Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur" şeklinde ifadelere yer verdi.

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