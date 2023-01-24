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Kırıkkale'de alkol taşıyan tır şarampole devrildi! Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

24.01.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tekel ve alkol ürünlerini taşıyan tır, kontrolden çıkarak onlarca metre sürüklendi. Ardından ise şarampole devrilen tırın sürücüsü de yaralandı. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda, tır sürücünün de alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kırıkkale'de alkol taşıyan tır şarampole devrildi! Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Kırıkkale'deki kaza akşam saatlerinde Çorum D200 kara yolu üzerindeki Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü N.İ. kullandığı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yaklaşık 80 metre sürüklenerek şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Tekel ve alkol ürünlerinin bulunduğu tırda büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

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Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekiplerince yapılan incelemede de sürücü N.İ.'nin 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler, alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası alkol

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