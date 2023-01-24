Kırıkkale'de alkol taşıyan tır şarampole devrildi! Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Kırıkkale'deki kaza akşam saatlerinde Çorum D200 kara yolu üzerindeki Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü N.İ. kullandığı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yaklaşık 80 metre sürüklenerek şarampole devrildi.
Tekel ve alkol ürünlerinin bulunduğu tırda büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.
Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince yapılan incelemede de sürücü N.İ.'nin 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler, alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)