Kırıkkale'de dehşet! Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Olay, Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan olayda C.T. (36), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Döndü T. (56) ve eniştesi Mehmet T. (48) ile tartıştı.

BOĞAZINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine C.T., mutfaktan aldığı bıçakla eniştesi Mehmet T.'yi boğazından ve sırtından bıçakladı. Ardından annesini karnından ve kafasından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ENİŞTESİNİN ARACIYLA KAÇTI

Ağır yaralanan Döndü T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasından ve karnından bıçaklanan kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen M.T'nin cesedi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından eniştesinin aracıyla kaçan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı. (İHA-AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır