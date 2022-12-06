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Kırıkkale'de feci kaza! Araçlar hurda yığınına döndü: Ölü ve yaralılar var

06.12.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki feci kaza dün akşam saatlerinde Samsun kara yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil, kamyonet ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında, hurda yığınına dönen araçlarda bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de feci kaza! Araçlar hurda yığınına döndü: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale-Samsun kara yolunun 43'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, O.E. (25) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen N.B. yönetimindeki otomobile çarptı.

YOLDAN ÇIKARAK ARAZİYE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu. Bu sırada O. Ş. (62) yönetimindeki cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı. Zincirleme kazada, O.E., O.Ş. ile kamyonette yolcu olarak bulunan H.E. (24) ve M.E.E. (2) yaralandı.

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FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde, 59 yaşındaki Asiye Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Asiye Ş.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası Kırıkkale

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