Kırıkkale'de feci kaza! Araçlar hurda yığınına döndü: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale-Samsun kara yolunun 43'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, O.E. (25) yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen N.B. yönetimindeki otomobile çarptı.

YOLDAN ÇIKARAK ARAZİYE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu. Bu sırada O. Ş. (62) yönetimindeki cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı. Zincirleme kazada, O.E., O.Ş. ile kamyonette yolcu olarak bulunan H.E. (24) ve M.E.E. (2) yaralandı.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde, 59 yaşındaki Asiye Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Asiye Ş.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)



