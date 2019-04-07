Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çavdar idaresindeki 71 EE 624 plakalı otomobil, İsa Durmaz'ın (41) kullandığı 71 EN 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan Çavdar idaresindeki otomobil, KGYS kamera direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalelerinin ardından kazada hafif olarak yaralanan İsa Durmaz ile ağır yaralanan Ahmet Çavdar ve Ümit Deniz Üçer (23) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle polis, bulvar yolundaki trafik akışını başka yoldan sağladı.

Diğer tarafından otomobilden çevreye sızan LPG, itfaiye görevlileri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla bulvar yolu tekrar polis tarafından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

