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  4. Kırıkkale'de feci kaza! Takla atan otomobil ters devrildi: Yaralılar var!

Kırıkkale'de feci kaza! Takla atan otomobil ters devrildi: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 01:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir otomobilin takla atıp, ters devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, şarampole ters devrildi.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet E. ile yolcu olarak bulunan M.Ş. (23) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale trafik kazası

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