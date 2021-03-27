Kırıkkale'de flaş uygulama: Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor

Koronavirüs risk haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, vaka sayısı artan bölgedeki vatandaşlar SMS ile uyarılıyor. Kırıkkale Valiliği, koronavirüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, vaka artışının yüksek olduğu cadde ve sokak isimlerini vatandaşların cep telefonlarına mesajla gönderiyor. Mesajda, "Caddenizde/sokağınızda Covid vakalarında artış görülmüştür, evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım" şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlar ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, mahalle aralarında araçların hoparlörlerinden genel uyarıları yaptı. Denetimler, açık ve kapalı mekanlarda da aralıksız sürdürülüyor.

"BU VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE İNŞALLAH YENECEĞİZ"

Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Zülkarneyn Kılıç, “İster istemez insan ‘abi artış olmuş’ diyecek kendine biraz daha çekici düzen verecek. Maske burnunun altındaysa üstüne çekecek. Camiye devamlı gelen cemaatimiz var. Seccadesiz gelir mesela. Ben buna karşıyım diyorum bu sefer bana değişik bakıyorlar. Bunun için duyarlı olmamız lazım. Halkın duyarlı olması lazım sağ olsun valimiz çalışıyor ama biraz da kendi içimizde olan bir şey. Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz buna da eminim. Temizlik konusunda biraz daha hassas olmamız lazım. Allah razı olsun belediyemiz elinden geldiği kadar yardımcı oluyor temizlik konusunda. Sıkıntımız olduğu zaman da sağ olsun birim müdürlerimiz sorunları gideriyor. Şu an için bir sıkıntımız yok” dedi.