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Kırıkkale'de flaş uygulama: Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor

27.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de koronavirüs (Covid-19) vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, cep telefonlarına gönderilen SMS ile her gün bilgilendiriliyor.

Kırıkkale'de flaş uygulama: Vaka artışının yaşandığı bölgedeki vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor

Koronavirüs risk haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, vaka sayısı artan bölgedeki vatandaşlar SMS ile uyarılıyor. Kırıkkale Valiliği, koronavirüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, vaka artışının yüksek olduğu cadde ve sokak isimlerini vatandaşların cep telefonlarına mesajla gönderiyor. Mesajda, "Caddenizde/sokağınızda Covid vakalarında artış görülmüştür, evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım" şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşlar ise bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, mahalle aralarında araçların hoparlörlerinden genel uyarıları yaptı. Denetimler, açık ve kapalı mekanlarda da aralıksız sürdürülüyor.

"BU VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE İNŞALLAH YENECEĞİZ"

Tepebaşı Mahallesi Muhtarı Zülkarneyn Kılıç, “İster istemez insan ‘abi artış olmuş’ diyecek kendine biraz daha çekici düzen verecek. Maske burnunun altındaysa üstüne çekecek. Camiye devamlı gelen cemaatimiz var. Seccadesiz gelir mesela. Ben buna karşıyım diyorum bu sefer bana değişik bakıyorlar. Bunun için duyarlı olmamız lazım. Halkın duyarlı olması lazım sağ olsun valimiz çalışıyor ama biraz da kendi içimizde olan bir şey. Bu virüsü hep birlikte inşallah yeneceğiz buna da eminim. Temizlik konusunda biraz daha hassas olmamız lazım. Allah razı olsun belediyemiz elinden geldiği kadar yardımcı oluyor temizlik konusunda. Sıkıntımız olduğu zaman da sağ olsun birim müdürlerimiz sorunları gideriyor. Şu an için bir sıkıntımız yok” dedi.

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"BİZLER DAHA DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Vaka artışının olduğu 635. Sokakta ikamet eden Güven Gündüz ise, “Yaklaşık 2 gün önce telefonumuza mesaj geldi. Özellikle 635. Sokak Tepebaşı Mahallesi. Mesajda çok güzel uyarılar vardı. ’Ev ziyaretlerini iptal edin, ziyaretçi kabul etmeyin, ortak alanlardan uzak durun’ diye benim çok takdir ettiğim bir mesaj oldu. Özellikle Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer beye ve İl Salgın Denetim ekiplerini tebrik ediyorum böyle mesajlar gönderdikleri için. Bizler daha dikkatli olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"BİZİM CADDEMİZDE DE SOKAĞAMIZDA DA VİRÜS ARTIŞI OLMUŞ"

Pandeminin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Gündüz, “Cadde ve sokaklarda artış olduğu anlamına gelen mesajlar geldi. Bizim caddemizde de sokağımızda da virüs artışı olmuş. Ama geçen hafta da Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre de, vaka sayısı en az olan iller arasında girdik. Bu da sevindirici bir durum özellikle bölgesel renk dağılımında turuncu renkteyiz. İnşallah gayret edersek önce sarı sonra da maviyi hedefliyoruz. Tabi burada da biz vatandaşlara, apartman sakinlerine, mahalledeki insanlara çok büyük önemli görev düşüyor başaracağımıza inanıyorum. Her bireyin bu pandemiyi çok dikkate alması lazım. Özellikle de hijyen, mesafe, maske kurallarına uymamız lazım” şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale

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