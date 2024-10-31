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  4. Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranıyordu! Yakalandığı yer 'pes' dedirtti

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranıyordu! Yakalandığı yer 'pes' dedirtti

31.10.2024 19:23
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın, sedirin altındaki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranıyordu! Yakalandığı yer 'pes' dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Çeşitli suçlardan 24 kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.A., evinin balkonunda yakalandı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI!

Diğer adrese yapılan operasyonda ise çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan 3,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.A. adlı kadın, evde sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı.

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Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale hırsızlık
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