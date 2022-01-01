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  4. Kırıkkale'de husumetlilerini önce silahla vurdular, sonra hastaneye götürdüler

Kırıkkale'de husumetlilerini önce silahla vurdular, sonra hastaneye götürdüler

01.01.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişiler tarafından silahla vurularak yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olayın ardından yaralı şahsı araçlarıyla bir hastanenin önüne bırakıp kayıplara karıştı.

Kırıkkale'de husumetlilerini önce silahla vurdular, sonra hastaneye götürdüler

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, husumetli olduğu Kenan C. (50) isimli şahsı ayağından tabanca ile vurarak yaraladı.

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HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Şahıslar sağ ayağından yaralanan Kenan C’yi, kendi araçlarıyla Keskin Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne bırakarak kayıplara karıştı. Acil Servis bölümünde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Keskin İlçe Emniyet Amirliği ise olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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