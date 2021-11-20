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Kırıkkale'de inşaatta bir kişinin cansız bedeni bulundu

20.11.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, kolonya içtiği iddia edilen Mustafa Işık'ın (32) terk edilmiş bir inşaatta cansız bedeni bulundu.

Kırıkkale'de inşaatta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde Çallıöz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki metruk inşaatın zemininde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Işık olduğu tespit edildi. Işık'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BOŞ KOLONYA ŞİŞELERİ

Cesedin yanında boş kolonya şişeleri bulunduğu belirtilirken, Işık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Mustafa Işık'ın daha önce de kolonya içtiği için hastaneye kaldırılarak tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kolonya İntihar Kırıkkale
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