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  4. Kırıkkale'de kahreden olay! Aşı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden koronaya yenildi

Kırıkkale'de kahreden olay! Aşı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden koronaya yenildi

20.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de koronavirüse yakalanan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenilirken, sezaryen ile kurtarılan bebek ise hastanede tedavi ediliyor.

Kırıkkale’de koronavirüsüne yakalan 7 aylık hamile Tuğba Altıntop (38), Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. 20 gündür koronavirüs tedavisi gören Altıntop’un durumu ağırlaşınca, bebeği sezaryen ile kurtarıldı.

ANNE KURTARILAMADI

Entübe edilen anne Altıntop, oğlunu göremeden yaşamını yitirdi. Tuğba Altıntop’un cenazesi, Etiler Mahallesi Dörtyol Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Altıntop’un Covid-19 aşısını yaptırmadığı öğrenilirken, 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu belirtildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale
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