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Kırıkkale'de kanlı pusu! Yasak ilişki iddiası

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.12.2024 18:34
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Kırıkkale'de motosikletiyle evine dönen bir kişi, husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Kırıkkale'de kanlı pusu! Yasak ilişki iddiası

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş (51), husumetlisi B.Ç. isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli B.Ç., işlediği cinayetin ardından aracıyla kayıplara karıştı.

YAKALANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Mehmet Tektaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Olay yerinde kriz geçiren yakınlarına ise sağlık görevlileri müdahale etti. Polis, kaçan cinayet zanlısı B.Ç. ile şüpheli şahsın oğlu M.Ç.'yi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakaladı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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