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Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 3 katlı binanın alt katındaki çiğ köfteci dükkanındaki mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri sokağa çıktı. Sabah namazı için camiye giden cemaat ise korku dolu anlar yaşadı.

Olay, saat 04.20 saatlerinde Kırıkkale Yenimahalle Mahallesindeki Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı apartmanın alt katında bulunan çiğ köfteci dükkanındaki mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Bomba gibi patladı

İş yerinde ufak çaplı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamanın etkisiyle iş yerinde büyük bir hasar oluşurken çevredeki dükkanların ve evlerin camları da kırıldı. Gürültüye uyanan mahalleli sokağa çıktı. Barbaros Camisi'ndeki cemaat ise korku dolu anlar yaşadı.
Olay yeri inceleme ekiplerince patlamanın olduğu iş yerinde inceleme başlattı. Patlamada maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Çiğ köfteci dükkanın 2 gün önce faaliyete geçtiği öğrenildi.
Barbaros Camii İmam-Hatibi Hasan Öz, “Camideydik Kur’an-ı Kerim okuyorduk. Tam bitirdim o anda büyük bir gürültü oldu. Zannettik trafo patladı. Camdan baktık trafoda herhangi bir sıkıntı yok elektrikler de yandığı için. Dışarı çıktık dükkânın patladığını fark ettik. Sonra 112’yi aradık geldiler” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale patlama

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