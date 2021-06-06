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  4. Kırıkkale'de korkunç olay! Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de korkunç olay! Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

06.06.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında oturan S.B. (29) ile eşi H.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, emek bıçağı ile eşini boğazından bıçakladı.

KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYAN POLİSİ ARADI

Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

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