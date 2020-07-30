Kırıkkale'de maske takma zorunluluğu getirildi

Kırıkkale’de İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantıda salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Daha önce şehrin belirli noktalarında maske takma zorunluluğu getirilen kentte son günlerde vaka sayısının artış yaşanması sonrasında Kurban Bayramı öncesinde il genelinde maske zorunluluğu getirildi.

"TÜM AÇIK ALANLARDA AĞIZ VE BURNU KAPATACAK ŞEKİLDE MASKE TAKILMASINA KARAR VERİLDİ"

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan koronavirüs (Kovid-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 24.06.2020 tarih 2020/37 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızda belli alanlarla sınırlı olan maske takma zorunluluğu tüm ilimizi kapsayacak şekilde, ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda (bulvar, cadde, sokak vb.), kamu/özel kurum ve kuruluşları, her ölçekteki özel işyerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulaşım araçları, ticari araçlar vb. kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

(İHA)

