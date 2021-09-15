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  4. Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, sokağa çıkınca polise yakalandı

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, sokağa çıkınca polise yakalandı

15.09.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan kişi, sokağa çıkınca polise yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yuva Mahallesi 2466. Sokak'taki devriyesi sırasında sokakta bulunan A.S.E'nin (24) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ekipler, sorgulamada A.S.E'nin izleminin devam ettiğini belirlemesi üzerine, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.

KARANTİNA SÜRESİNİN BİTİMİNE 5 GÜN KALMIŞ

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada A.S.E'nin PCR testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edildi.

Markete gittiğini iddia eden A.S.E'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurda yerleştirildi. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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