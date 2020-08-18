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Kırıkkale'de 'pes' dedirten olay! Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 07:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.

Kırıkkale'de 'pes' dedirten olay! Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler

Kaza, gece saat 03.20 sıralarında Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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