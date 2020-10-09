Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin canını aldı

Kırıkkale'de son 3 günde farklı zamanlarda alkol alan 8 kişi bir süre sonra rahatsızlanınca Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 8 kişinin ilk belirlemelere göre sahte içki kullandıklarını belirlendi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan İ.Y, C.D, Ü.G, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybederken 1 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan bu sabah İzmir'de sahte alkol kullandıkları iddia edilen 9 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören 9 kişiden 7’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SAYI 30'A YÜKSELDİ

Ayrıca İzmir Tabip Odası, kentte sahte alkolden zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İHA-DHA





