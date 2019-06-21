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Kırıkkale'de sel okul duvarını yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 08:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli yağan sağanak sele neden oldu. Biriken sel suları Güzelyurt köyündeki okulunun bahçe duvarını yıktı.

Kırıkkale'de sel okul duvarını yıktı

Sulakyurt ilçesinde bir haftadır devam eden sağanak, dün ikindi saatlerinde de etkisini sürdürdü. Dağlık alandan inen yağmur sularının sele dönüşmesi sonucu Güzelyurt köyündeki okulun 25 metrelik bahçe duvarı yıkıldı. Sel ile birlikte gelen çamur okulun bahçesini kapladı. Köyde yağan şiddetli yağmur, derelerin taşmasına neden olurken köy yollarından dere gibi akan sel, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Çiftçilerin tarım arazileri de zarar gördü. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale sel okul duvarı

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