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Kırıkkale'de silahlı kavga! İki polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 07:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de, iki grup arasında meydana gelen silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin içerisinde bulunduğu minibüs, olaya müdahale için gelen motosiklekli yunus ekibine çarptı. Şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanırken, kavgada yaralanan 5 kişi ile 2 polis memuru hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Yuva Mahallesi 2489'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, silah, sopa ve balta kullanan iki gruptan Musa B. (26), Erkan A. (42), Orhan A, Şahin T. (21) ve Vedat G. (28) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kavgada yaralananların da bulunduğu şüpheliler minibüsle kaçarken, Vatan Caddesi üzerinde olay yerine giden Mekzen Kaya (27) ve Celal Altunbaş'ın (31) bulunduğu motosikletli Yunus ekibine çarptı. Yaralanan polis memurları ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerin ve yaralıların olduğu iki minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken, araçta bulunan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurları ile diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'ÖNEMLİ BİRŞEYLERİ YOK, DURUMLARI İYİ ÇOK ŞÜKÜR'

Olayın ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gelerek yaralı polisleri ziyaret etti. Şenses, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 polisimiz yaralı. Önemli bir şeyleri yok çok şükür. Durumları iyi. Biraz gözetim altında kalacaklar." dedi.

(DHA)

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