Kırıkkale'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.E. (52) yönetimindeki otomobil ile Z.Ü. (43) idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan H.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve aynı araçta bulunan M.A.Ş. (23) ile R.G. (58) ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. (AA)



