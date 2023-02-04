HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kırıkkale'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

04.02.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de sollama yapan otomobilin kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.E. (52) yönetimindeki otomobil ile Z.Ü. (43) idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan H.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve aynı araçta bulunan M.A.Ş. (23) ile R.G. (58) ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yaşındaki kızını boğarak öldüren anneden pes dedirten ifade6 yaşındaki kızını boğarak öldüren anneden pes dedirten ifade
Son dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemezSon dakika: ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Kabul edilemez
'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı'Evinizde oturun' İstanbullular dikkat! Çarpıcı kar uyarısı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı

O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı

Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti

Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Yüzde 73 zam bayram havası estirdi! Çalışanlar zammı mehterle kutladı

Yüzde 73 zam bayram havası estirdi! Çalışanlar zammı mehterle kutladı

Piyasa değeri dudak uçuklattı! 700 ton ele geçirildi

Piyasa değeri dudak uçuklattı! 700 ton ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.