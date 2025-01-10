Kırıkkale'den dünyayı dolandırdılar! Aynı anda binlerce TL buhar oldu: Bankadan aldıkları cevapla ikinci şoku yaşadılar

Birbirlerine de Kırıkkale'ye de binlerce km uzaklıktaydılar ancak mesafeler dolandırıcılara engel olamadı. 100 binlerce TL bir anda buharlaştı.

ORTAK NOKTALARI KIRIKKALE

Biri Tayland, biri Malta, biri de İstanbul'da yaşayan bu 3 kişinin yolunu dolandırıcılar Kırıkkale'de bir araya getirdi. İddiaya göre 3 kişinin kartı aynı dakikalarda mail order yöntemiyle boşaltıldı. Hesap hareketlerine bakıldığında işlemlerin Kırıkkale'de bir işletme üzerinden yapıldığı ortaya çıktı.

BANKADAN GELEN CEVAPLA ŞOKE OLDULAR

Ekol TV'den Emre Batuhan Topal'ın haberine göre bankanın müşteri hizmetlerini arasalar da çare olmadı. İtiraz sürecinin başlatılıp bunun da 90-200 gün süreceği yanıtıyla karşılaştılar. Bu sürede ilk başta çekilen paranın bankaya ödenmesi gerektiği haklı bulunursa iade olacağı aktarıldı.

Mağdurlardan biri "Toplamda 146 bin TL paramı aldılar. Şu anda Malta'da dil okulundayım. Saat 22.30'da Kırıkkale'deki bir geri dönüşüm firmasından üst üste 4 kez olmak üzere bütün kredi kartı limitim çekildi" dedi.

Diğer bir mağdur da "Phuket'ten Kuala Lumpur'a seyahat ettiğim günün sabahı... Toplamda 95 bin TL'lik bir çekim yapılmış. Kredi kartı limitini bilmediklerinden bitirene kadar çekim yapmışlar. İlk çekim 15 bin ikinci çekim 32 bin üçüncü çekim 48 bin olacak şekilde çekim yapmışlar." diye konuştu.

Son mağdur ise "8 Ocak'ta otururken 22.34'te telefonumda bir bildirim gördüm. 22 bin 500 TL'lik bir harcama yapılmıştı. Harcamayı görünce hemen bankayı aradım. Konuşurken 2 dakika sonra tekrar bir çekim yapıldı. Bu tutarda 32 bin TL." ifadelerini kullandı.

UZMAN İSİMLER AÇIKLADI: 'SORUMLULUK BANKADA'

Uzman isimler kullanıcının ihmali olmadığı sürece borç ve faiz de bankanın sorumluluğunda.