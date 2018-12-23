HABER

Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle 18 Aralık'ta trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bağdat Köprüsü mevkisinde kanalizasyon hattının çökmesi sonucu oluşan göçüğün ardından ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Kırıkkale Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kanalizasyon hattındaki arıza giderilerek, kara yolu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde 18 Aralık'ta kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 2018 yılı Mali Genel Kurulu'nda konuştuFotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK 2018 yılı Mali Genel Kurulu'nda konuştu
Hamsi için son 1,5 ayHamsi için son 1,5 ay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çökme kırıkkale Kırıkkale-Kayseri karayolu trafiğe açıldı

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı katleden zihniyete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

'Kubilay'ı katleden karanlık zihniyet...'

İstanbul Esenler'de halı sahada korku dolu anlar!

Halı sahada korku dolu anlar! İtfaiyeci...

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Vatandaşlarımızın geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.