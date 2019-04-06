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Kırıkkale kitaba koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de ilk defa düzenlenen ve il dışından gelen 80 yayınevi ile 80 yazarın katılacağı ‘1.

Kırıkkale’de ilk defa düzenlenen ve il dışından gelen 80 yayınevi ile 80 yazarın katılacağı ‘1. Kırıkkale Kitap Fuarı’na vatandaşlar açılış öncesi yoğun ilgi gösterdi.
Kırıkkale Valiliği tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 8 Nisan Pazartesi günü açılışı gerçekleşecek ‘1. Kırıkkale Kitap Fuarı’ konuklarını ağırlamaya başladı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki otopark alanına fuar için kurulan çadırda binlerce kitap ve el sanatları ürünleri yer alıyor. Kırıkkaleli 35 yazar, şair ve kültür adamlarının yer alacağı fuara 80 yayınevi ile il dışından 80 yazar katılacak. Ayrıca fuar alanına kurulan çocuk eğlence çadırında çocuk animasyonları, çocuk tiyatroları, palyaço gösterileri, atölye çalışmaları ve illüzyon gösterileri gerçekleştiriliyor. Fuar süresince yazarlar tarafından Müftülük Konferans Salonu’nda öğleden önce Kırıkkaleli yazarlar, öğleden sonra şehir dışından katılan yazarlar tarafından söyleşiler ve imza günleri düzenleniyor.
Kırıkkale’de ilk kez yayınlanan kitap fuarında 80 yayınevi, 80 tane de yazarın katıldığını ifade eden İl Kültür Müdür Yardımcısı Saffet Aksun, “Bunun haricinde 10 tane de söyleyişimiz var. Söyleyişimiz müftülüğümüzün konferans salonunda devam edecek. Katılımcılarımız çok iyi. Kırıkkale’ye kitap yakışacak, Kırıkkale kitap okuyacak, Kırıkkale yazarlarla buluşacak. İlk defa yapılan ve valimizin himayesinde gerçekleştirilen bir çalışma. Buradan tabii ki Kırıkkale Valiliğimize teşekkür ediyoruz. İl Kültür Müdürlüğümüzün de katkılarıyla elimizden geleni Kırıkkale için en yakışı şekilde devam ettireceğiz. Şu anda fuarda binlerce kitap var, kitap sayısına ulaşmak imkansız. 80 tane yayınevimiz var. Her yayınevimizin ayrı ayrı yazarlarımız var. 80 tane de ayrıca yazarımız var. Bununla ilgili tabi ki hem çocuk yazarlarımız var. Hem yetişkinlere yönelik her alanda yazarımız mevcut her alanda yayınevimiz mevcut. Kırıkkale’nin kendine ait standımız var. Kırıkkaleli yazarlarımız, yerel yazarlarımız var. 35 tane yerel yazarımız var. Yerel yazarlarımızın kendi yazdıkları kitaplarımız mevcut. Bizim için gurur ve onur verici bir şey. Görüyorsunuz halkımız çok fazla rağbet gösteriyor. Bunun bir ilk olması tabi ki insanları heyecanlandırıyor. Kırıkkale bu konuda çok heyecanlı bizlerde çok heyecanlıyız umarım güzel bir fuar olacak” dedi.
Üniversite öğrencisi Büşra Boran, “Fuar Kırıkkale’de çok denk gelmediğimiz çok hoşuma gitti. Güzel gerçekten güzel bir etkinlik. Ben tarihi kitapları seviyorum. Genellikle bilgi verici kitapları seviyorum. Burada bence bu şehir için güzel bir etkinlik oluşturulmuş o yüzden. Böyle şeylere ihtiyacı var diye düşünüyorum buranın” diye konuştu.
Ahmet Özkılıçoğlu ise “Çok güzel bir organizasyon Kırıkkale’nin buna ihtiyacı var kitap üzerine sağ olsunlar bütün yazarlarımız burada gereken ilgi fazla halkımızdan ilgi fazla gerçekten valimiz bu konularda çok duyarlı valimiz var, kültür müdürümüz var, milli eğitim müdürümüz var bununla ilgili çalışmalar çok güzel. Kırıkkale’mizde yavaş yavaş böyle sosyal etkinlikler böyle kitap fuarları geldiği için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
5 Nisan’da başlayan kitap fuarı 12 Nisan’a kadar sürecek.

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