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Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 18:21 | Son Güncelleme

KIRIKKALE merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırıkkale merkezli, Malatya, İzmir, Tunceli, Hatay, Ankara ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen İ.E., A.K., Y.K., Ö.F.A., B.B., N.B., A.A. ve O.B. adlı muvazzaf askerler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. Kırıkkale'ye getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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