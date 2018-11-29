HABER

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren gaz dolum tesisinde bugün saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dolum tesisinde, yangın çıktı.

kirikkalede-gaz-dolum-tesisinde-patlama-1-olu-2-yarali-1-_2869_dhaphoto2

İhbar üzerine olay yerie çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

kirikkalede-gaz-dolum-tesisinde-patlama-1-olu-2-yarali-1-_2869_dhaphoto3

Çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
Hakkari'de kadın futbol takımına 4 yabancı transferHakkari'de kadın futbol takımına 4 yabancı transfer
Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Bursa'da üniversitelilerle buluştuMakedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Bursa'da üniversitelilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırıkkale patlama

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yine iş kazası adı altında olan vatandaşımıza oldu bu kaçıncı arkadaş ne oluyor Türkiyeye....
yazik olan gariban isciye oluyo is guvenlik nerde
ihmarkarlık ve muhalefetin yuzunden
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

İngiltere'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

Süleyman Soylu'yu ağlatan o an!

Süleyman Soylu'yu ağlatan o an!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraat etti!

Meral Akşener beraat etti!

Karayolunda korkutan anlar! İnek TIR'dan düşünce...

Karayolunda korkutan anlar! İnek TIR'dan düşünce...

Cumhuriyet gazetesinde yazarlar fena kapıştı: Kusmamı durduramıyorum!

Cumhuriyet gazetesinde yazarlar fena kapıştı!

Saadet Partili vekilden Erdoğan'a şok yanıt: Türkiye pastasının kaymağı Çankaya, Şişli ve Beşiktaş'tan değil Beştepe'den yeniliyor

Erdoğan'ın canlı yayındaki sözlerini paylaşıp, öyle bir yorum...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.